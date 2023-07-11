Fenerbahçe'de Oosterwolde güven verdi

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonun devre arasında transfer edilen ancak yeterince forma şansı bulamayan Jayden Oosterwolde, yaz kampında teknik direktör İsmail Kartal'ın gözüne girdi.
GÜVEN VERDİ
Özellikle antrenmanlardaki istekli görüntüsüyle dikkat çeken Oosterwolde, Zenit ile oynanan hazırlık maçında da gösterdiği performansla beğeni kazandı.
Zenit maçında hücuma yaptığı katkıyla öne çıkan 22 yaşındaki Hollandalı sol bek, pas tercihleriyle de güven verdi.
PERFORMANSI
Jayden Oosterwolde, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla sadece 5 maçta forma şansı yakalayabilmişti.
GÜVEN VERDİ
Özellikle antrenmanlardaki istekli görüntüsüyle dikkat çeken Oosterwolde, Zenit ile oynanan hazırlık maçında da gösterdiği performansla beğeni kazandı.
Zenit maçında hücuma yaptığı katkıyla öne çıkan 22 yaşındaki Hollandalı sol bek, pas tercihleriyle de güven verdi.
PERFORMANSI
Jayden Oosterwolde, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla sadece 5 maçta forma şansı yakalayabilmişti.