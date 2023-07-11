Fenerbahçe'de Oosterwolde güven verdi

Fenerbahçe'nin Hollandalı sol beki Jayden Oosterwolde, Zenit maçındaki performansıyla beğeni topladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Oosterwolde güven verdi
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11 Temmuz 2023 13:16
Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonun devre arasında transfer edilen ancak yeterince forma şansı bulamayan Jayden Oosterwolde, yaz kampında teknik direktör İsmail Kartal'ın gözüne girdi.

GÜVEN VERDİ

Özellikle antrenmanlardaki istekli görüntüsüyle dikkat çeken Oosterwolde, Zenit ile oynanan hazırlık maçında da gösterdiği performansla beğeni kazandı.

Zenit maçında hücuma yaptığı katkıyla öne çıkan 22 yaşındaki Hollandalı sol bek, pas tercihleriyle de güven verdi.

PERFORMANSI

Jayden Oosterwolde, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla sadece 5 maçta forma şansı yakalayabilmişti.



 
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