Fenerbahçe'de Oosterwolde güven verdi

geçtiğimiz sezonun devre arasında transfer edilen ancak yeterince forma şansı bulamayanyaz kampında teknik direktörÖzellikle antrenmanlardaki istekli görüntüsüyle dikkat çeken Oosterwolde, Zenit ile oynanan hazırlık maçında da gösterdiği performansla beğeni kazandı.Zenit maçında hücuma yaptığı katkıyla öne çıkan 22 yaşındaki Hollandalı sol bek, pas tercihleriyle de güven verdi.Jayden Oosterwolde, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla sadece 5 maçta forma şansı yakalayabilmişti.