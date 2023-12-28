Fenerbahçe'de Oosterwolde formayı kaptı

Kadıköy'dek, derbide İsmail Kartal'dan tam not alan Jayden Oosterwolde, Suudi Arabistan'daki finalde de Alexander Djiku'nun partneri olacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Oosterwolde formayı kaptı
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28 Aralık 2023 11:42
Fenerbahçe'nin geçen sezon hayal kırıklığı olan Jayden Oosterwolde, bu sezona hızlı bir giriş yaptı.

Verilen şansları iyi değerlendiren genç oyuncu, fiziğini ve hızını kullanarak ligdeki derbide Mauro İcardi'ye adım attırmadı.

Teknik direktör İsmail Kartal'dan tam not alan Hollandalı savunma oyuncusu Suudi Arabistan'daki finalde de Alexander Djiku'nun partneri olacak.



FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe forması ile toplam 29 resmi maça çıkan 22 yaşındaki Hollandalı futbolcu 1 kez ağları havalandırdı.  
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