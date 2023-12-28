Fenerbahçe'nin geçen sezon hayal kırıklığı olan Jayden Oosterwolde, bu sezona hızlı bir giriş yaptı.
Verilen şansları iyi değerlendiren genç oyuncu, fiziğini ve hızını kullanarak ligdeki derbide Mauro İcardi'ye adım attırmadı.
Teknik direktör İsmail Kartal'dan tam not alan Hollandalı savunma oyuncusu Suudi Arabistan'daki finalde de Alexander Djiku'nun partneri olacak.
Verilen şansları iyi değerlendiren genç oyuncu, fiziğini ve hızını kullanarak ligdeki derbide Mauro İcardi'ye adım attırmadı.
Teknik direktör İsmail Kartal'dan tam not alan Hollandalı savunma oyuncusu Suudi Arabistan'daki finalde de Alexander Djiku'nun partneri olacak.