Fenerbahçe'de Olunga operasyonu

Al Duhail forması giyen Olunga'nın şartlarını öğrenen sarı-lacivertli yönetim, yıllık 4 milyon Euro maliyet için bütçe oluşturma çalışmalarını sürdürüyor

Haber; Sabah
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Fenerbahçe'de Olunga operasyonu
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02 Şubat 2022 08:36
Yeni yılın ilk günlerinden itibaren forvet transferine yoğunlaşan Fenerbahçe'nin önce Muriqi ardından da Pesic için yaptığı hamleler sonuçsuz kalmıştı.

Sabah Gazetesi'nden Volkan Demir'in haberine göre; Bunun üzerine Al Duhail formasını giyen Michael Olunga'ya yönelen sarı-lacivertliler, ilk etapta oyuncunun şartlarını öğrendi. Ardından yıllık 4 milyon Euro'yu bulan maliyetini karşılayabilmek adına bütçe oluşturma çalışmalarına başladı.

UZUN BOYUNA RAĞMEN SÜRATLİ VE ÇEVİK

Olunga'nın F.Bahçe'ye olumlu baktığı ve sürecin tamamlanmasını beklediği öğrenildi. 193 cm boyuna rağmen sürati ve çevikliği ile dikkat çeken Kenyalı, solak ve bire birde etkili. Bitiriciliği de üst seviyede. 27 yaşındaki futbolcu geçmişte Djurgarden, Girona, Zhicheng ve Kashiwa formaları giydi.

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