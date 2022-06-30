Fenerbahçe'de Olcay Çakır Turgut'un sözleşmesi uzatıldı

Fenerbahçe Safiport'ta Olcay Çakır Turgut'un sözleşmesi uzatıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Olcay Çakır Turgut'un sözleşmesi uzatıldı
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30 Haziran 2022 21:30
Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı'nda kaptan Olcay Çakır Turgut'un sözleşmesi bir yıl daha uzatıldı.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, Olcay Çakır Turgut'un 2022-2023 sezonunda sarı-lacivertli formayı giyeceği belirtilerek, "Bu anlaşmanın kulübümüze ve kaptanımız Olcay Çakır Turgut'a hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu bir sezon yaşamasını temenni ediyoruz." denildi.

Öte yandan sarı-lacivertli takımda Tuğçe Canıtez ve Elizabeth Williams ile de yolların ayrıldığı belirtildi.

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