Fenerbahçe'de Olcay Çakır Turgut'un sözleşmesi uzatıldı

Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı'nda kaptan Olcay Çakır Turgut'un sözleşmesi bir yıl daha uzatıldı.



Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, Olcay Çakır Turgut'un 2022-2023 sezonunda sarı-lacivertli formayı giyeceği belirtilerek, "Bu anlaşmanın kulübümüze ve kaptanımız Olcay Çakır Turgut'a hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu bir sezon yaşamasını temenni ediyoruz." denildi.



Öte yandan sarı-lacivertli takımda Tuğçe Canıtez ve Elizabeth Williams ile de yolların ayrıldığı belirtildi.





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