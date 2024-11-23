Fenerbahçe'de Oğuz Aydın ilk kez 11'de

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Oğuz Aydın, Kayserispor maçıyla birlikte bu sezon ilk kez bir resmi maçta ilk 11'de yer aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Oğuz Aydın ilk kez 11'de
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23 Kasım 2024 15:40
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Oğuz Aydın, Kayserispor maçıyla sarı-lacivertli kariyerinde bir ilki yaşadı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Oğuz Aydın'a Kayserispor karşısında ilk 11'de forma verdi. Oğuz, Kayserispor maçıyla birlikte bu sezon ilk kez resmi bir maçta ilk 11'de yer aldı.

Fenerbahçe'nin Kayserispor karşısındaki ilk 11'i şu şekilde:




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