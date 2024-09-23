Fenerbahçe'de o soru: Mourinho hafife mi aldı?

Fenerbahçe camiasında, Jose Mourinho'nun derbiye yeterince motive olmadığı eleştirileri yüksek sesle dile getiriliyor.

Haber; Cumhuriyet, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe'de o soru: Mourinho hafife mi aldı?
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Eylül 2024 11:22
Kadıköy'de Galatasaray'a kaybeden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho hedefteki isimlerden biri...

Kariyeri büyük derbi zaferleriyle dolu olan Portekizli hocanın, Galatasaray karşısında yeterince motive olamadığı, futbolcuları tam anlamıyla maça konsantre edemediği yönündeki eleştiriler camianın önemli bir kısmı tarafından seslendiriliyor.

Yüksek maliyetlerle yapılan yeni transferlerden En-Nesyri ve Amrabat'ın yedek kalması, Kostic'in oynamaması, İrfan Can Kahveci'nin bir türlü ilk 11'e monte edilememesi, Kasımpaşa maçının en iyisi konumundaki Becao'nun derbide forma şansı bulamaması, Mourinho'nun sorgulandığı diğer konular arasında.

"DERBİYİ HAFİFE Mİ ALDI?"

Tecrübeli çalıştırıcının, sezon başından bu yana G.Saray ve Okan Buruk hakkındaki açıklamaları, derbiyi diğer maçlar gibi normal bir mücadeleye indirgeyen yorumları, "Mourinho derbiyi hafife mi aldı?" şeklindeki yorumlara sebep oldu.

Son maçlarda sadece Maximin'in etkili görünmesi ve takımın oyun anlamında beklentileri karşılayamaması Mourinho'nun eleştirildiği konu başlıkları arasında.

OLUMSUZ HAVA HERKESİ ETKİLEDİ

Henüz ligin başı olmasına rağmen Kadıköy'deki G.Saray mağlubiyetinin camia üzerinde yarattığı olumsuz hava ise futbolcuları, teknik heyeti ve yönetimi etkilemiş durumda. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery