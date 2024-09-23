Fenerbahçe'de o soru: Mourinho hafife mi aldı?

Kadıköy'de Galatasaray'a kaybeden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho hedefteki isimlerden biri...
Kariyeri büyük derbi zaferleriyle dolu olan Portekizli hocanın, Galatasaray karşısında yeterince motive olamadığı, futbolcuları tam anlamıyla maça konsantre edemediği yönündeki eleştiriler camianın önemli bir kısmı tarafından seslendiriliyor.
Yüksek maliyetlerle yapılan yeni transferlerden En-Nesyri ve Amrabat'ın yedek kalması, Kostic'in oynamaması, İrfan Can Kahveci'nin bir türlü ilk 11'e monte edilememesi, Kasımpaşa maçının en iyisi konumundaki Becao'nun derbide forma şansı bulamaması, Mourinho'nun sorgulandığı diğer konular arasında.
"DERBİYİ HAFİFE Mİ ALDI?"
Tecrübeli çalıştırıcının, sezon başından bu yana G.Saray ve Okan Buruk hakkındaki açıklamaları, derbiyi diğer maçlar gibi normal bir mücadeleye indirgeyen yorumları, "Mourinho derbiyi hafife mi aldı?" şeklindeki yorumlara sebep oldu.
Son maçlarda sadece Maximin'in etkili görünmesi ve takımın oyun anlamında beklentileri karşılayamaması Mourinho'nun eleştirildiği konu başlıkları arasında.
OLUMSUZ HAVA HERKESİ ETKİLEDİ
Henüz ligin başı olmasına rağmen Kadıköy'deki G.Saray mağlubiyetinin camia üzerinde yarattığı olumsuz hava ise futbolcuları, teknik heyeti ve yönetimi etkilemiş durumda.
Kariyeri büyük derbi zaferleriyle dolu olan Portekizli hocanın, Galatasaray karşısında yeterince motive olamadığı, futbolcuları tam anlamıyla maça konsantre edemediği yönündeki eleştiriler camianın önemli bir kısmı tarafından seslendiriliyor.
Yüksek maliyetlerle yapılan yeni transferlerden En-Nesyri ve Amrabat'ın yedek kalması, Kostic'in oynamaması, İrfan Can Kahveci'nin bir türlü ilk 11'e monte edilememesi, Kasımpaşa maçının en iyisi konumundaki Becao'nun derbide forma şansı bulamaması, Mourinho'nun sorgulandığı diğer konular arasında.
"DERBİYİ HAFİFE Mİ ALDI?"
Tecrübeli çalıştırıcının, sezon başından bu yana G.Saray ve Okan Buruk hakkındaki açıklamaları, derbiyi diğer maçlar gibi normal bir mücadeleye indirgeyen yorumları, "Mourinho derbiyi hafife mi aldı?" şeklindeki yorumlara sebep oldu.
Son maçlarda sadece Maximin'in etkili görünmesi ve takımın oyun anlamında beklentileri karşılayamaması Mourinho'nun eleştirildiği konu başlıkları arasında.
OLUMSUZ HAVA HERKESİ ETKİLEDİ
Henüz ligin başı olmasına rağmen Kadıköy'deki G.Saray mağlubiyetinin camia üzerinde yarattığı olumsuz hava ise futbolcuları, teknik heyeti ve yönetimi etkilemiş durumda.