Fenerbahçe Kulübü, Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Nihan Su ile yolların ayrıldığını duyurdu.
İşte kulüpten yapılan açıklama;
Nihan Su Hocamıza Teşekkürlerimizle 2021-22 sezonu başında kurulan Fenerbahçe Kadın Futbol Takımımızın antrenörlük görevini yürüten Nihan Su Hocamızın sözleşmesi sona ermiştir.
İşte kulüpten yapılan açıklama;
Nihan Su Hocamıza Teşekkürlerimizle 2021-22 sezonu başında kurulan Fenerbahçe Kadın Futbol Takımımızın antrenörlük görevini yürüten Nihan Su Hocamızın sözleşmesi sona ermiştir.