Fenerbahçe'de Nihan Su ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe Kulübü, Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Nihan Su ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Nihan Su ile yollar ayrıldı
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09 Haziran 2022 14:22
Fenerbahçe Kulübü, Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Nihan Su ile yolların ayrıldığını duyurdu. 

İşte kulüpten yapılan açıklama;

Nihan Su Hocamıza Teşekkürlerimizle 2021-22 sezonu başında kurulan Fenerbahçe Kadın Futbol Takımımızın antrenörlük görevini yürüten Nihan Su Hocamızın sözleşmesi sona ermiştir. 



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