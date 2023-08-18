Fenerbahçe'de Nazım Sangare kulüp arıyor!

Antalyaspor'dan 2020'de transfer edilen Nazım Sangare, 2021-22 sezonunda diz bağlarının kopmasıyla ağır bir sakatlık yaşamıştı.



29 yaşındaki sağ bek, iyileştikten sonra bir türlü formasını geri alamadı.



Bu sezon da Ferdi, Samuel ve yeni transfer Mert Müldür'ün arkasında kalan Nazım için ayrılık vakti geldi.



Ay-Yıldızlı formayı 6 kez terleten sağ beke Süper Lig'den teklifler olduğu kaydedildi. Yönetimin, Nazım Sangare'ye kolaylık gösterip istediği takıma gitmesini sağlayacağı öğrenildi.



