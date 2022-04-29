Fenerbahçe'de Nazım 9, Tisserand 8 maç sonra ilk 11'de

Fenerbahçe'de Nazım Sangare 9, Marcel Tisserand ise 8 maç sonra ilk 11'de forma giydi.
Son olarak ligin 25. haftasında 12 Şubat tarihinde oynanan Giresunspor maçına ilk 11 başlayan Nazım, 77 gün sonra ilk 11'de görevlendirildi.
Nazım Sangare geçtiğimiz hafta Çaykur Rizespor maçında Osayi-Samuel'in sakatlanmasıyla ikinci yarıda oyuna dahil olmuştu.
Kongolu stoper Marcel Tisserand ise en son ligin 26. haftasında Atakaş Hatayspor karşısında ilk 11'de görev yapmıştı. Geçtiğimiz hafta Çaykur Rizespor maçının ikinci yarısında oyuna dahil olan Tisserand, 69 gün sonra Gaziantep maçıyla yeniden ilk 11'de şans buldu.
Son olarak ligin 25. haftasında 12 Şubat tarihinde oynanan Giresunspor maçına ilk 11 başlayan Nazım, 77 gün sonra ilk 11'de görevlendirildi.
Nazım Sangare geçtiğimiz hafta Çaykur Rizespor maçında Osayi-Samuel'in sakatlanmasıyla ikinci yarıda oyuna dahil olmuştu.
Kongolu stoper Marcel Tisserand ise en son ligin 26. haftasında Atakaş Hatayspor karşısında ilk 11'de görev yapmıştı. Geçtiğimiz hafta Çaykur Rizespor maçının ikinci yarısında oyuna dahil olan Tisserand, 69 gün sonra Gaziantep maçıyla yeniden ilk 11'de şans buldu.
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