Fenerbahçe'de müthiş dörtlüye bir yıldız daha eklendi!

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'yi bu sezon ligde gol anlamında Edin Dzeko, Dusan Tadic, İrfan Can Kahveci ve Sebastian Szymanski sırltadı. Ancak son dönemde bu oyunculara Michy Batshuayi de eklendi. 'Avrupa golcüsü', Başakşehir karşısında kritik penaltıyı attı, ligde gol sayısını 5'e çıkardı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de müthiş dörtlüye bir yıldız daha eklendi!
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26 Ocak 2024 11:26
Fenerbahçe, bu sezon tüm kulvarlarda dolu dizgin yoluna devam ediyor.

Ligde zirvede yer alan Sarı-Lacivertliler'in bu performansında özellikle hücum hattındaki 'müthiş 4'lünün katkısı büyük oldu. 16'sı Edin Dzeko, 9'u Sebastian Szymanski, 8'er tanesi de İrfan Kahveci ve Dusan Tadic olmak üzere 59 golün 40'ını 'müthiş 4'lü kaydetti. Son dönemde bu ekibe Michy Batshuayi de eklendi.

Belçikalı forvet, sezonun ilk bölümünde sadece Konferans Ligi'nde ağları havalandırdığı için 'Avrupa golcüsü' ünvanını almıştı. Batshuayi, ligde Kayserispor karşısında hat-trcik yaptı, Konya filelerini sarstı. Tecrübeli forvet, kupada Adanaspor ağlarına 4 gol birden bıraktı.

14 GOLE ULAŞTI

Belçikalı yıldız son olarak Başakşehir maçında kritik penaltıda tereddüt etmeden topun başına geçti ve galibiyeti getiren isim oldu. Bats böylece 5'i lig, 5'i Avrupa ve 4'ü kupa olmak üzere resmi maçlarda 14 gole ulaştı.

DAHA FAZLA ÇİFT 'FORVET'

Genelde Dzeko'yu çıkarıp Batshuayi'yi oyuna alma hamlesi yapan İsmail Kartal'ın bundan sonra iki forvetini daha sık şekilde birlikte oynatmayı planladığı öğrenildi.  

 
 

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