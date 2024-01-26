Fenerbahçe'de müthiş dörtlüye bir yıldız daha eklendi!

, bu sezon tüm kulvarlarda dolu dizgin yoluna devam ediyor.Ligde zirvede yer alan Sarı-Lacivertliler'in bu performansında özellikle hücum hattındaki 'müthiş 4'lünün katkısı büyük oldu. 16'sı Edin Dzeko, 9'u Sebastian Szymanski, 8'er tanesi de İrfan Kahveci ve Dusan Tadic olmak üzere 59 golün 40'ını 'müthiş 4'lü kaydetti. Son dönemde bu ekibe Michy Batshuayi de eklendi.Belçikalı forvet, sezonun ilk bölümünde sadece Konferans Ligi'nde ağları havalandırdığı için 'Avrupa golcüsü' ünvanını almıştı. Batshuayi, ligde Kayserispor karşısında hat-trcik yaptı, Konya filelerini sarstı. Tecrübeli forvet, kupada Adanaspor ağlarına 4 gol birden bıraktı.Belçikalı yıldız son olarak Başakşehir maçında kritik penaltıda tereddüt etmeden topun başına geçti ve galibiyeti getiren isim oldu. Bats böylece 5'i lig, 5'i Avrupa ve 4'ü kupa olmak üzere resmi maçlarda 14 gole ulaştı.Genelde Dzeko'yu çıkarıp Batshuayi'yi oyuna alma hamlesi yapan İsmail Kartal'ın bundan sonra iki forvetini daha sık şekilde birlikte oynatmayı planladığı öğrenildi.