Fenerbahçe'de Muriqi için umut arttı!

Lazio'nun yeni golcü arayışına hız vermesi, Vedat Muriqi transferi konusunda Fenerbahçe'nin umutları artırdı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe'de Muriqi için umut arttı!
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09 Ocak 2022 13:33
Vedat Muriqi
Vedat Muriqi
Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin golcü için bir gözü de hala Vedat Muriqi'de... Lazio'nun yeni golcü arayışına hız vermesi bu transfer konusunda umutları artırdı.

İtalyan basını, mavi-beyazlıların forvet takviyesini yaptıktan sonra Muriqi'nin ayrılığının kesinlik kazanacağını belirtti. Kosovalı oyuncunun bonservisiyle satılamaması halinde Fenerbahçe'nin kiralama seçeneği için en ciddi adaylardan birisi olduğu ifade edildi. 

 


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