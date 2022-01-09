Fenerbahçe'de Muriqi için umut arttı!

Fenerbahçe'nin golcü için bir gözü de hala Vedat Muriqi'de... Lazio'nun yeni golcü arayışına hız vermesi bu transfer konusunda umutları artırdı.



İtalyan basını, mavi-beyazlıların forvet takviyesini yaptıktan sonra Muriqi'nin ayrılığının kesinlik kazanacağını belirtti. Kosovalı oyuncunun bonservisiyle satılamaması halinde Fenerbahçe'nin kiralama seçeneği için en ciddi adaylardan birisi olduğu ifade edildi.







