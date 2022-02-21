Fenerbahçe'de Muriqi'den sonra bir ilk

Fenerbahçe'de dün iki penaltı golüyle Serdar Dursun öne çıktı. Sivas deplasmanında elmacık kemiği kırılmasına rağmen oyundan çıkmak istemeyen Serdar, dün maskesiyle 11'de sahaya çıktı. Kazanılan iki penaltıda da topun başına geçip maçı aldı. Ligdeki gol sayısını 9'a çıkardı.



30 yaşındaki oyuncu, Vedat Muriqi'ten (Kasım 2019'da Kasımpaşa) bu yana bir Süper Lig maçında iki penaltı golü atan ilk Fenerbahçe oyuncusu oldu.





İLGİLİ VİDEO