Fenerbahçe'de Muriqi'den sonra bir ilk

Serdar Dursun, Vedat Muriqi'ten (Kasım 2019'da Kasımpaşa) bu yana bir Süper Lig maçında iki penaltı golü atan ilk Fenerbahçe oyuncusu oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Muriqi'den sonra bir ilk
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21 Şubat 2022 12:17
Serdar Dursun
Serdar Dursun
Fenerbahçe
Fenerbahçe'de dün iki penaltı golüyle Serdar Dursun öne çıktı. Sivas deplasmanında elmacık kemiği kırılmasına rağmen oyundan çıkmak istemeyen Serdar, dün maskesiyle 11'de sahaya çıktı. Kazanılan iki penaltıda da topun başına geçip maçı aldı. Ligdeki gol sayısını 9'a çıkardı.

30 yaşındaki oyuncu, Vedat Muriqi'ten (Kasım 2019'da Kasımpaşa) bu yana bir Süper Lig maçında iki penaltı golü atan ilk Fenerbahçe oyuncusu oldu.

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