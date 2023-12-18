Fenerbahçe'de muhteşem ikili: Dzeko & Tadic

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'nin deneyimli yıldızları ilerleyen yaşlarına rağmen performanslarıyla takımı sırtlıyor. Bu sezon şimdiden toplamda 27 gol, 15 asiste imza atan tecrübeli futbolcular hem sahada hem de saha dışında takım arkadaşlarına liderlik yapıyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de muhteşem ikili: Dzeko & Tadic
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18 Aralık 2023 07:51
Fenerbahçe'nin sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı tecrübeli yıldızlar Edin Dzeko ve Dusan Tadic gösterdikleri başarılı performansla beklentileri karşılıksız bırakmadı. Deneyimli futbolcular attıkları goller ve yaptıkları asistlerle sarı-lacivertli takımı adeta sırtladı.

Dzeko ve Tadic sadece saha içindeki performansıyla değil, saha dışında da takıma liderlik yapıyorlar. İki yıldız oyuncunun sarı-lacivertli camiayla yaşadığı uyum başarılarının da sırrı olarak öne çıkıyor.

37 yaşındaki Dzeko ve 35 yaşındaki Tadic hem atıyor hem de attırıyor. Dzeko 21 maçta 16 gol ve 7 asist, Tadic ise 11 gol ve 8 asistlik performans sergiledi. İki tecrübeli yıldız toplamda 42 gole katkıda bulundu. Bonservis bedeli ödenmeden bedelsiz kadroya katılan Tadic ve Dzeko fayda-maliyet açısından en isabetli transferler oldu.

Dzeko ile Tadic aynı zamanda profesyonel yaşantıları ve kazanma hırslarıyla takım arkadaşlarına örnek oluyor. Çok önemli kariyere sahip iki futbolcu sarı-lacivertli ekipte halen ilk günkü heyecanla maçlara çıkıyorlar ve takımı sahiplenmiş durumdalar.

Dzeko ve Tadic kişisel olarak kendilerine çok iyi bakıyorlar ve her zaman fizik kondisyon olarak hazır durumdalar. Deneyimli yıldızlar sahaya çıktıklarında da üzerlerine düşen görevi fazlasıyla yapıyorlar.



ASİSTİN KRALI

Dusan Tadic futbol tarihinin en fazla asist yapan ilk 15 oyuncusu içinde yer alıyor. Sırp futbolcu 263 gol pasıyla en fazla asist yapan futbolcular listesinde 13. basamakta bulunuyor. Fenerbahçe forması altında şimdiden 8 asist yapan Tadic performansını sürdürmesi halinde ilk 10'a girecek. Gelmiş geçmiş en fazla asist yapan oyuncular listesinde şu isimler yer alıyor:

1-Messi 361, 2-Cruyff 356, 3-Puskas 355, 4-Pele 353, 5-Alex de Souza 323, 6-Abe Lenstra 290, 7-Marcelinho Carioca 289, 8-Luis Figo 283, 9-Ryan Giggs 277, 10-Cohen Moulijn 268, 11-Kevin De Bruyne 268, 12-Luis Suarez 267, 13-Dusan Tadic 263.  

 
 

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