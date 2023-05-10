Fenerbahçe'de muhaliflerden seçim kulisleri!

Giresunspor ile berabere kalan, Galatasaray'ın da Başakşehir'i yenmesiyle Süper Lig'deki zirve yarışında geride kalan Fenerbahçe'deki belirsizlik dikkat çekiyor.Sözcü Gazetesi'nden İrfan Yirmibeş'in haberine göre; Şampiyonluğun kaybedildiğini, tek hedef olarak Türkiye Kupası'nın kaldığını düşünen camia, basketbol ve voleyboldaki başarılarla avunurken futbol takımının, beklentilerin uzağında kalması nedeniyle yönetime tepkili. Bazı kongre üyelerinin olağanüstü genel kurul kulisi yaptığı belirtiliyor.Şampiyonluk gelmezse sarı-lacivertli camiada çok farklı senaryolar gündeme gelecek.Ligde kalan 3 maç ve Türkiye Kupası'nda Sivasspor ile oynanacak yarı final rövanş mücadelesinde alınacak sonuçlar Fenerbahçe'nin geleceğini şekillendirecek. Başkan Ali Koç'un, Teknik Direktör Jorge Jesus ile yola devam etmek istediği biliniyor. Ancak Portekizli hoca kararsız.Teknik kadronun durumuna göre futbolcu kadrosunda da değişim gündeme gelecek.