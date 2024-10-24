Fenerbahçe'de Mourinho kırmızı kart gördü!

Fenerbahçe, 57. dakikada Osayi Samuel'in yerde kaldığı pozisyon sonrası penaltı bekledi. Jose Mourinho, itirazları sonrası kırmızı kart gördü.

Haber; Sporx.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe'de Mourinho kırmızı kart gördü!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Ekim 2024 23:18
Son güncelleme 24 Ekim 2024 23:23
Fenerbahçe, Manchester United ile oynadığı maçta bir pozisyonda penaltı itirazında bulundu.

57. dakikada Manchester United ceza sahasında yaşanan pozisyon sonrası Bright Osayi-Samuel, Manuel Ugarte'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Fenerbahçeli futbolcular, hakem Clement Turpin'e penaltı itirazlarında bulundu.

Hakem Turpin, itirazların ardından 59. dakikada Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya kırmızı kart gösterdi.

Penaltı itirazları olan pozisyon için bir süre daha VAR'la konuşan Turpin, devam kararında kaldı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery