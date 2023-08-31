Fenerbahçe'de Morelos transferinin detayları ortaya çıktı!

Son Dakika Fenerbahçe Haberleri: Fenerbahçe'nin İstanbul'a getirdiği Kolombiyalı forvet Alfredo Morelos için transfer detayları ortaya çıktı

Haber; Fanatik, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe'de Morelos transferinin detayları ortaya çıktı!
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31 Ağustos 2023 09:08
Son güncelleme 31 Ağustos 2023 09:20
Fenerbahçe'de Edin Dzeko'nun gelmesinin ardından Michy Batshuayi'nin huzursuzluk yaşadığı yönünde birçok haber çıkmıştı.

Belçikalı oyuncunun, yedek beklemek istemediği ve bu nedenle ayrılma kararı aldığı kaydedildi.

Yönetim de bunun üzerine hemen yeni bir forvet arayışına başladı. Öte yandan Michy Batshuayi'ye gelen teklifler de değerlendirilmeye alındı.

Sarı-Lacivertliler, adı daha önce de gündeme gelen, haziranda Rangers'tan ayrıldığından beri boşta olan Alfredo Morelos ile her konuda anlaşma sağlandı.

3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANACAK

Fenerbahçe'de bir iki günün hareketli geçmesi bekleniyor. Hem Michy Batshuayi'nin Nottingham Forest'a satışı, hem de Alferdo Morelos'un 3 yıllık sözleşmesiyle ilgili KAP açıklamasının gelmesi muhtemel.

Kanarya, 27 yaşındaki santrfora ise yıllık yaklaşık 2 milyon Euro ödeneceği, üç taksit halinde 1.5 milyon Euro da imza parası verileceği belirtildi. 

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