Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Adana Demirspor, 2-1'lik skorla kazandı.Fenerbahçe, 29. dakikada Enner Valencia'nın penaltı golüyle öne geçti. Adana Demirspor, 34. dakikada Gökhan İnler'in ceza sahası dışından attığı golle eşitliği sağladı.Konuk ekip, ikinci yarının 35. saniyesinde Younes Belhanda ile öne geçti.Süper Lig'e o sezon yükselen takımlara karşı 20 maç sonra kaybeden Fenerbahçe, 32 puanda kaldı. Sarı lacivertliler, lider Trabzonspor'un 17 puan gerisine düştü.Fenerbahçe'ye karşı 9 maçlık yenilgi serisine son veren Adana Demirspor, puanını 33'e yükseltti.Fenerbahçe, gelecek hafta Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak. Adana Demirspor ise sahasında Yukatel Kayserispor'u ağırlayacak.Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, Adana Demirspor'u ağırlayacak.Sarı - lacivertlilerde teknik sorumlu Zeki Murat Göle, geri dörtlüyü Osayi Samuel, Kim Min-Jae, Attila Szalai ve Filip Novak ile kurdu.Orta üçlüde Mert Hakan Yandaş, Jose Sosa ve Miha Zajc yer alırken, hücum hattında İrfan Can Kahveci, Dimitris Pelkas ve Enner Valencia forma şansı buldu.Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan kaptan Mesut Özil ise ilk 11'de yer almazken, kulübede bulundu.Koronavirüs testi pozitif çıkan Mario Balotelli ile birlikte sakatlığı bulunan Khadim Rassoul maç kadrosunda yer almadı. Ayrıca, Afrika Uluslar Kupası'nda Fildişi forması giyen Simon Deli de mücadelede oynayamadı.Mücadeleye konuk ekip Adana Demirspor daha etkili başladı. İlk 10 dakikada organizasyon eksikliği nedeniyle sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, kalesinde ilk tehlikeli atağı 10. dakikada gördü. Yunus Akgün'ün pasında topla buluşan Belhanda'nın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında arka direkte Matias Vargas'ın yarım vole vuruşunda kaleci Berke Özer topu çelip iki hamlede sahip olmayı başardı.Fenerbahçe ise ilk etkili atağını 13. dakikada düzenledi ve gole çok yaklaştı. İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası yayından sol ayağıyla yerden yaptığı sert vuruş kaleci Muric'in müdahalesi sonrası direkten geri döndü. Dönen topu Valencia, altıpasta önünde buldu. Valencia'nın şutunu Muric çeldi.Oyuna adım adım ortak olan Fenerbahçe'de Enner Valencia, 24. dakikada ikinci kez gol fırsatını değerlendiremedi.Fenerbahçe, 27. dakikada Enner Valencia'nın forması çekildiği için penaltı kazandı. Topun başına geçen Enne Valencia, topla kaleciyi ayrı köşelere göndererek takımını öne geçirdi.Adana Demirspor, 34. dakikada Gökhan İnler'in şık golüyle eşitliği sağladı.Sağ kanattan gelişen Adana Demirspor atağında Yunus Akgün'ün pasında topla buluşan Gökhan İnler ceza sahası dışı sağ çaprazdan topu kontrol edip sert vuruşunu yaptı ve topu kaleci Berke Özer'in uzanamayacığı köşeye gönderip ağlarla buluşturdu.Golden sonra top Fenerbahçe'de kaldı ancak sarı lacivertli ekip tempoyu yükseltemedi. Savunmada kalabalık kalan Adana Demirspor ise Britt ve Yunus ile hızlı hücumları değerlendiremedi.İlk yarı karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.Adana Demirspor, ikinci yarıya golle başladı. Santra sonrası Adana Demirspor sol beki Kaan Kaan, kanatta topla buluştu. Ceza alanına yaptığı ortaya Belhanda yetişti ve altıpasta yaptığı tek vuruşla topu ağlarla buluşturdu.Belhanda, santradan yalnızca 35 saniye sonra golü buldu.Belhanda, önce sıklıkla yaptığı arka arkaya taklalar ile gol sevincini yaşadı. Belhanda, bu sevinç sonrası Fenerbahçe tribünlerine dönerek ağlama işareti yaptı.Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, bu hareket üzerine Belhanda ile tartışmaya başladı. İki takım oyuncuları, bu gerginliği bitirmek için araya girdi.Maçın hakemi Halil Umut Meler, santradan önce her iki futbolcuya da sarı kart gösterdi.Golden sonra Fenerbahçe'de Mesut Özil, Serdar Dursun oyuna dahil oldu. Adana Demirspor da kontralarla etkisini sürdürdü.Maçın son anlarına ise istifa tezahüratları damgasını vurdu. Maçın son yarım saatlik diliminde Fenerbahçe, pozisyon bulamazken Adana Demirspor da final paslarında veya vuruşlarındaki hatalar nedeniyle farkı artıramadı.Tribünlerden özellikle son 20 dakikada 'yönetim istifa' tezahüratları yükseldi.13. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası dışından şutunda kalecinin güçlükle müdahale ettiği top yan direkten oyun alanına döndü. Atağın devamında Valencia'nın altı pas içinden şutunda kaleci Muric'in güçlükle çıkardığı meşin yuvarlak Adana Demirspor savunması tarafından kornere gönderildi.15. dakikada Sosa'nın hücum yönünün solundan kullandığı köşe vuruşuna arka direkte iyi yükselen Novak'ın kafa vuruşunda top yandan auta gitti.17. dakikada Belhanda'nın savunma arkasına topuna hareketlenen Assombalonga'nın dar açıdan kaleciyle karşı karşıya şutunda Berke Özer topu ayaklarıyla uzaklaştırdı.60. dakikada soldan Novak'ın ortasına ceza sahası içinde yükselen Zajc'ın kafa vuruşunda top kalecide kaldı.68. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta Mesut Özil'in ortasına penaltı noktası civarında iyi yükselen Serdar Dursun'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten az farkla auta gitti.85. dakikada Fenerbahçe savunmasının hatasıyla ceza yayı üstünde topu önünde bulan Yunus Akgün'ün rakibinden sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşta kaleci Berke topu iki hamlede kontrol etti.90. dakikada sağdan Svensson'un yerden ortasına penaltı noktası civarında müsait durumda bulunan Akintola'nın şutunda top direk dibinden dışarı çıktı.: Ülker: Halil Umut Meler, Volkan Ahmet Narinç, Esat Sancaktar: Berke Özer, Osayi-Samuel, Min-jae, Szalai, Novak (Dk. 84 Rossi), Sosa, İrfan Can Kahveci (Dk. 60 Serdar Dursun), Mert Hakan Yandaş (Dk. 72 Ferdi Kadıoğlu), Zajc (Dk. 84 Meyer), Pelkas (Dk. 60 Mesut Özil), ValenciaMuric, Svensson, Samet Akaydın, Tayyip Talha Sanuç, Kaan Kanak (Dk. 86 Tarık Çamdal), Gökhan İnler, Stambouli (Dk. 79 Sinan Kurt), Yunus Akgün, Belhanda (Dk. 66 Akintola), Vargas (Dk. 66 Bjarnason), Assombalonga: Dk. 29 Valencia (Penaltıdan) (Fenerbahçe), Dk. 34 Gökhan İnler, Dk. 46 Belhanda (Adana Demirspor): Dk. 27 Svensson, Dk. 40 Stambouli, Dk. 48 Belhanda (Adana Demirspor), Dk. 47 Mert Hakan Yandaş, Dk. 90+2 Osayi-Samuel (Fenerbahçe)