Fenerbahçe'de millilerin formu güven veriyor

Fenerbahçe, Trabzonspor maçına millilerinden mahrum hazırlansa da onlardan gelen haberlerle moral buldu. Serdar Aziz'in sakatlığı endişeye sebep oldu ama gururlar peş peşe geldi.Sahnede ilk parlayan isim Kim Min-Jae oldu. Kim, 7 Ekim'de Güney Kore'nin İran'ı 2-1 yendiği maçta 89'da gelen golün asistini yaptı. Ertesi gün Macaristan-Andorra maçında gecenin adamı Szalai olurken Enner Valencia, Ekvador'un Bolivya'yı 3-0'la devirdiği karşılaşmada ağları iki defa havalandırarak ülke tarihine geçti. Valencia, 33 gollük rekorunu 10 Ekim'de Venezuela karşısında 34'e çıkardı.Yunanistan'ın Gürcistan deplasmanındaki galibiyetini perçinleyen isim ise Dimitrios Pelkas oldu. Yunan yıldız, 90+5'te skoru 2-0'a taşıyan vuruşu yaparak yaklaşık 5,5 aylık gol hasretine de nokta koydu. Ancak bütün bu performansları geride bırakan başarıya Serdar Dursun imza attı. Fenerbahçe'nin golcüsü, millî formayla çıktığı ilk maçta ağları havalandırarak sadece sarı lacivertlileri değil bütün Türkiye'yi sevindirdi. Serdar attığı golle Letonya karşısında galibiyet arzusunu ateşledi, Katar umudumuzu sürdürdü.Geleceğin yıldızı olarak gösterilen Ömer Faruk Beyaz'ı bütün çabalarına rağmen elde tutmayı başaramayan Fenerbahçe, benzerbir ayrılık yaşamamak için kolları sıvadı. Avrupa devlerinin yakın takibinde olan Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer'le yeni sözleşme için görüşmeler başladı. Sarı lacivertliler hem bedavaya gitmelerini önlemek hem de Türk statülerinden faydalanmak için iki genç oyuncunun mukavelesini uzatmak istiyor.