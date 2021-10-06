Fenerbahçe'de 'Milli' savunma! Yüzleri güldürdü

Vitor Pereira ile 3'lü savunmaya geçen Fenerbahçe'de kaleci ve stoperlerin hepsi milli takım seviyesine gelerek dikkat çekti, herkesin formda olması memnun etti.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Fenerbahçe'de 'Milli' savunma! Yüzleri güldürdü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Ekim 2021 08:01
Lig lideri Fenerbahçe'de milli araya girilirken savunma hattındaki isimler dikkat çekiyor. Hem kalede hem de defansta birçok önemli isim milli takıma seçilerek öne çıktı.

Kalede Altay Bayındır ve Berke Özer ile stoperler Tisserand, Serdar Aziz, Kim Min Jae, Novak ve Attila Szalai milli takım oyuncuları olarak göze çarptı.

Altay Bayındır ve Serdar Aziz, Türkiye A Milli Takımı'na giderken, Berke Özer de Ümit Milli Takımı'nda yer alıyor. Nazım Sangare de sakatlanmadan önce A Milli Takım'a düzenli olarak seçiliyordu. Son dönemin başarılı isimleri Kim Min Jae, Güney Kore Milli Takımı'na giderken, Attila Szalai de Macaristan Milli Takımı'nda olacak.

Tisserand şu anda sakat olsa da Demokratik Kongo Milli Takımı'nın birinci kaptanı düzenli olarak davet ediliyor. Novak da Çekya Milli Takımı'ndan çağrı almayı sürdürdü.

Bu sezon Vitor Pereira ile beraber 3'lü savunma kurgusuna geçen Fenerbahçe'de nerdeyse tüm savunma hattının kendi milli takımlarına davet edilmesi olumlu bir durum olarak herkesi memnun ediyor. 


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.