Fenerbahçe'de 'milli' mutluluk

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi yüzler gülüyor. Özellikle milli takımlardan dönen oyuncuların yüksek formu dikkat çekiyor.



Teknik direktör Vitor Pereira'nın da her zaman çok çekindiği milli aralar bu kez tam tersi bir şekilde olumlu geçti. Ayrıca takımdaki bazı eksikler de geri döndü. Sadece Türkiye-Norveç maçında gözüne darbe alan Serdar Aziz'in durumu risk taşıyor. Ayrıca Ekvador'dan geç dönecek Enner Valencia'nın yol yorgunluğu olması bekleniyor.



Ancak bu iki ismin aksine A Milli Takımımızın formasını ilk kez giyip Letonya deplasmanında gol atan Serdar Dursun, Yunanistan'da hem attığı gol hem de performansıyla alkış toplayan Pelkas, Macaristan formasıyla özellikle İngiltere maçında Kane ve Sterling'i savunmada durduran Attila Szalai ve Güney Kore Milli Takımı'nda yine başarılı olan Kim Min Jae herkesin yüzünü güldürdü.



Vitor Pereira'nın da Trabzonspor deplasmanında ilk 11'de şans vermesi beklenen bu isimlerin takıma erken katılmaları da bir diğer olumlu detay oldu.





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