Fenerbahçe'de milli mesai başlıyor! 11 futbolcuya görev

Tüm dünyada milli heyecan nedeniyle liglere ara verildi. Fenerbahçe'de A takımdan 11, genç takımdan ise 2 kişi milli davet aldı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de milli mesai başlıyor! 11 futbolcuya görev
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14 Kasım 2024 10:38
Tüm dünyada milli heyecan nedeniyle liglere ara verildi. Fenerbahçe'de A takımdan 11, genç takımdan ise 2 kişi milli davet aldı. Ancak Ay-Yıldızlılar'da Çağlar Söyüncü, Gana'da ise Alexander Djiku sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkartıldı. Sarı-Lacivertli futbolcuların milli mesaisi bugün başlıyor. Afrika Uluslar Kupası'nda Osayi-Samuel'li Nijerya, Benin ile deplasmanda karşılaşacak.

Avrupa Uluslar Ligi'ne Szymanski'li Polonya, Portekiz'e konuk olacak. İskoçya, Livakovic'in kalesini koruduğu Hırvatistan'ı ağırlayacak. Ayrıca Amrabat ve En-Nesyri'li Fas da Gabon ile oynayacak.

DZEKO, ALMANYA KARŞISINDA

Cumartesi günü ise Türkiye, Galler ile karşı karşıya gelecek. Mert Müldür, Samet Akaydın ve İsmail Yüksek, Vincenzo Montella'dan forma bekleyecek. Edin Dzeko'nun kaptanlığını yaptığı Bosna Hersek, zorlu mücadelede Almanya ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Jose Mourinho'nun en büyük temennisi, öğrencilerinin Fenerbahçe'ye sağlıklı ve moralli bir şekilde dönmeleri.



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