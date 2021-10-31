Fenerbahçe'de milli ara dönüşü felaket!

Fenerbahçe Ekim ayındaki milli araya mutlu bir şekilde girmişti. Kasımpaşa galibiyetiyle liderliğe yükselen Sarı-Lacivertliler'in lige dönüşte hesapları şaştı. Milli ara sonrası Kanarya, öne geçtiği maçı kaybedince liderliği de rakibine kaptırdı. Ancak Fenerbahçe'nin kabusu bununla bitmedi. Alanya ve Konya mağlubiyetleri ile büyük bir düşüş yaşandı.Alanya karşısında beraberliği bulmasına karşın 90+3'te yediği golle mağlup olan Fenerbahçe dün gece de Konya'da oyunun başında yediği gollerle teslim oldu. Arka arkaya gelen 3 yenilgi, Milli araya lider giren Kanarya'yı 6. sıraya indirdi. Üstelik Sarı-Lacivertliler'in maç fazlası da var. Bugün Karagümrük ile Galatasaray'ın alacağı sonuçlara göre Kanarya'nın 8. basamağa gerileme riski bulunuyor.