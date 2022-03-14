Fenerbahçe'de Miha Zajc yine göz doldurdu

Fenerbahçe'de bu sezon 6 gol atan Miha Zajc, Alanyaspor maçında skora katkı yapamadı fakat saha içinde çok efor sarf etti.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Miha Zajc yine göz doldurdu
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14 Mart 2022 09:00
Miha Zajc
Miha Zajc
Fenerbahçe
Bu sezon attığı 6 golle Fenerbahçe'ye önemli katkı veren Miha Zajc, Alanyaspor mücadelesinde skora katkı yapamadı fakat saha içinde çok efor sarf etti.

Orta sahada önemli işler yapan Sloven futbolcu, 50. dakikada Mesut Özil'in kullandığı penaltı vuruşu öncesinde penaltıyı kazandıran isim oldu. Zajc, Awaziem'in müdahalesi sonrasında yerde kalınca Fenerbahçe penaltı kazandı. 90 dakika sahada kalan Sloven oyuncu, alınan 3 puanda önemli rol oynadı. 

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