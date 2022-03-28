Fenerbahçe'de Miha Zajc sevinci yaşanıyor!

Ligde ikincilik iddiasını güçlendiren Fenerbahçe'de orta sahada Miha Zajc'ın performansı umut veriyor. Zajc'ın Slovenya ile milli takımda da başarısını sürdürmesi yüzleri güldürüyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Miha Zajc sevinci yaşanıyor!
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28 Mart 2022 08:50
Sezonun kalan bölümünde lig ikinciliği için mücadele edecek Fenerbahçe'de Miha Zajc'ın gün geçtikçe performansını artırması herkesi memnun ediyor.

Başta teknik direktör İsmail Kartal olmak üzere sarı-lacivertlilerde Zajc'ın yakaladığı çıkışı ligde kalan haftalar için umutlandırıyor.

Önceki gün Slovenya Milli Takımı ile Hırvatistan karşısında da ilk 11'de sahaya çıkan ve orta sahada ortaya koyduğu oyunla alkışları toplayan 27 yaşındaki yıldız yüzleri güldürüyor.

Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın kadro dışı kalması, yaşları ilerleyen Sosa ile Gustavo'nun da artık performans verememesi nedeniyle Zajc'ın önemi daha da arttı.

Şu anda teknik heyetin orta sahada en güvendiği isimler Zajc ile Crespo oldu. Crespo ile çok iyi bir uyum yakalayan Sloven futbolcu adeta takım içi lideri oldu.

Geride oyun kurması, hücuma çıkıp skor üretmesi ve pas oyununda takımını yönlendiren isim olmasıyla Miha Zajc birçok yönden teknik heyetin elini güçlendiriyor. Bu sezon ligde 24 maçta 6 gol atıp 1 asist yapan Zajc, Fenerbahçe'deki en iyi dönemini geçiriyor.

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