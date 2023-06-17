Fenerbahçe'de Miha Zajc kararı

Fenerbahçe, Miha Zajc ile sözleşme yenilemek istiyor. Sarı lacivertliler, milli maçların ardından Sloven oyuncuyla görüşmelerini sürdürecek.

Haber; Trtspor, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fenerbahçe'de Miha Zajc kararı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Haziran 2023 14:08
Miha Zajc
Miha Zajc
Fenerbahçe
Fenerbahçe, Miha Zajc ile sözleşme yenilemeyi hedefliyor. Sarı lacivertliler, 28 yaşındaki oyuncu ve temsilcisiyle görüşmelere geçtiğimiz günlerde başladı.

SÜRE İSTEDİ

Slovenya milli takımının kampında bulunan Zajc'ın, yönetimden süre istediği öğrenildi.

28 yaşındaki futbolcu, bu sezon arzu ettiği maç sayısına ulaşamadı. Orta alanda Arao, Crespo, İsmail Yüksek, Mert Hakan ile forma rekabeti içerisinde olan Zajc, ligde 23 maçta görev yaptı.

Miha Zajc, bu karşılaşmaların yalnızca 12'sine 11'de başladı.

5 GOL 4 ASİST

Tecrübeli futbolcu, Jorge Jesus döneminde istikrarlı olarak şans bulamadı. Sloven futbolcu, bu sezon resmi maçlarda 5 gol 4 asistlik performans sergiledi.

Rakip sahada yüzde 83 pas isabet oranıyla oynayan Zajc, genel pas isabet oranında ise yüzde 89'a ulaştı. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery