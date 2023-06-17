Fenerbahçe, Miha Zajc ile sözleşme yenilemeyi hedefliyor. Sarı lacivertliler, 28 yaşındaki oyuncu ve temsilcisiyle görüşmelere geçtiğimiz günlerde başladı.
SÜRE İSTEDİ
Slovenya milli takımının kampında bulunan Zajc'ın, yönetimden süre istediği öğrenildi.
28 yaşındaki futbolcu, bu sezon arzu ettiği maç sayısına ulaşamadı. Orta alanda Arao, Crespo, İsmail Yüksek, Mert Hakan ile forma rekabeti içerisinde olan Zajc, ligde 23 maçta görev yaptı.
Miha Zajc, bu karşılaşmaların yalnızca 12'sine 11'de başladı.
5 GOL 4 ASİST
Tecrübeli futbolcu, Jorge Jesus döneminde istikrarlı olarak şans bulamadı. Sloven futbolcu, bu sezon resmi maçlarda 5 gol 4 asistlik performans sergiledi.
Rakip sahada yüzde 83 pas isabet oranıyla oynayan Zajc, genel pas isabet oranında ise yüzde 89'a ulaştı.
SÜRE İSTEDİ
Slovenya milli takımının kampında bulunan Zajc'ın, yönetimden süre istediği öğrenildi.
28 yaşındaki futbolcu, bu sezon arzu ettiği maç sayısına ulaşamadı. Orta alanda Arao, Crespo, İsmail Yüksek, Mert Hakan ile forma rekabeti içerisinde olan Zajc, ligde 23 maçta görev yaptı.
Miha Zajc, bu karşılaşmaların yalnızca 12'sine 11'de başladı.
5 GOL 4 ASİST
Tecrübeli futbolcu, Jorge Jesus döneminde istikrarlı olarak şans bulamadı. Sloven futbolcu, bu sezon resmi maçlarda 5 gol 4 asistlik performans sergiledi.
Rakip sahada yüzde 83 pas isabet oranıyla oynayan Zajc, genel pas isabet oranında ise yüzde 89'a ulaştı.