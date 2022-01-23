Fenerbahçe'de Miha Zajc'ın en iyi sezonu

Fenerbahçe'de Sivas karşısında da asist yapan Enner Valencia, bu alanda takımın en çok asist yapan oyuncusu konumunda...

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Miha Zajc'ın en iyi sezonu
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23 Ocak 2022 13:47
Geçen sezonu Genoa'da kiralık olarak geçirdikten sonra bu sezon başında Fenerbahçe'ye geri dönen Miha Zajc, Sivasspor karşılaşmasında etkili bir oyun ortaya koydu.

Zajc, 18. dakikadan Enner Valencia'nın soldan ortasında takımının ilk şut denemesinde topu ağlara gönderdi. Süper Lig 'de bu sezonki 4. golüne ulaşan Slovak orta sahanın Kanarya'daki ilk iki sezonunda toplamda 3 golü vardı.

Ayrıca bu sezonki ilk 3 golünü ceza sahası dışında atan 27 yaşındaki futbolcu, ilk kez ceza sahası içerinde fileleri havalandırdı. 79'da yerini Sosa'ya bırakan Zajc ayrıca 2018-19 sezonundan sonra ilk kez 4 gole ulaştı. O sezon toplamda 37 maçta 7 gol kaydetmişti.

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