Fenerbahçe'de Miha Zajc için kritik gün!

Fenerbahçe Transfer Haberleri Son Dakika: Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, kontratı biten Miha Zajc için görüşme yapacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Miha Zajc için kritik gün!
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20 Temmuz 2023 11:28
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe yönetimi, bu kez Miha Zajc için harekete geçti.

Sarı-lacivertli takımla sözleşmesi sona eren Miha Zajc, Avrupa'dan teklifler almasına rağmen, henüz geleceğiyle ilgili kararını vermedi.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın kadroda görmek istediği 29 yaşındaki Mihza Zajc'ın temsilcisi İstanbul'a geldi. Yapılacak görüşmede, Miha Zajc'ın Fenerbahçe ile devam edip etmeyeceği netleşecek.

Kısa bir süre önce Miha Zajc için açıklama yapan İsmail Kartal, "Zajc'ı aradım ve kendisiyle görüştüm. Avrupa'da büyük liglerden teklifler olduğunu söyledi. Benim gelmemin ardından 'Bana zaman verin' dedi. Şu anda düşünme aşamasında. Ayrılırsa, B planımız var." şeklinde konuştu.

Fenerbahçe yönetimi, yapılacak transfer görüşmesinde anlaşma sağlayamaması halinde, listedeki diğer isimler için görüşmeler başlayacak.

Sarı-lacivertli formayla 102 resmi maça çıkan Miha Zajc, 18 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

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