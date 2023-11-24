Fenerbahçe'de Miha Zajc hırs küpü

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de Miha Zajc, milli arayı en iyi değerlendiren oyunculardan birisi oldu.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Miha Zajc hırs küpü
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24 Kasım 2023 12:32
Fenerbahçe'de bu sezon futbol otoritelerinin eleştirilerine uğrayan ve hazır bir görüntü çizmeyen Miha Zajc, milli arayı en iyi değerlendiren oyunculardan birisi oldu.

Fred'in yokluğunda Karagümrük maçında teknik direktör İsmail Kartal'ın görev vermeyi düşündüğü Sloven merkez orta saha bu maçla birlikte yükselişe geçmeyi hedefliyor.



SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe'de bu sezon 12 karşılaşmaya çıkan Sloven oyuncu, bu karşılaşmalarda 2 gol attı. 

 
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