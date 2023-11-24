Fenerbahçe'de bu sezon futbol otoritelerinin eleştirilerine uğrayan ve hazır bir görüntü çizmeyen Miha Zajc, milli arayı en iyi değerlendiren oyunculardan birisi oldu.
Fred'in yokluğunda Karagümrük maçında teknik direktör İsmail Kartal'ın görev vermeyi düşündüğü Sloven merkez orta saha bu maçla birlikte yükselişe geçmeyi hedefliyor.
SEZON PERFORMANSI
Fenerbahçe'de bu sezon 12 karşılaşmaya çıkan Sloven oyuncu, bu karşılaşmalarda 2 gol attı.
Fred'in yokluğunda Karagümrük maçında teknik direktör İsmail Kartal'ın görev vermeyi düşündüğü Sloven merkez orta saha bu maçla birlikte yükselişe geçmeyi hedefliyor.
SEZON PERFORMANSI
Fenerbahçe'de bu sezon 12 karşılaşmaya çıkan Sloven oyuncu, bu karşılaşmalarda 2 gol attı.