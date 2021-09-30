Fenerbahçe'de Miha Zajc geri döndü

Fenerbahçe'de Miha Zajc, Olympiakos maçıyla takıma döndü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Miha Zajc geri döndü
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30 Eylül 2021 19:58
Fenerbahçe'nin Slovenyalı orta sahası Miha Zajc, Olympiakos maçıyla 4 karşılaşma sonra kadroya girdi.

Sezon başında gösterdiği performansla beğeni toplayan Zajc, sakatlığı nedeniyle ligde 3, UEFA Avrupa Ligi'nde 1 olmak üzere toplam 4 maç kaçırdı.

27 yaşındaki oyuncu, Olympiakos karşısında yedek kulübesinde maça başladı.


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