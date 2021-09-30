Fenerbahçe'de Miha Zajc geri döndü

Fenerbahçe'nin Slovenyalı orta sahası Miha Zajc, Olympiakos maçıyla 4 karşılaşma sonra kadroya girdi.
Sezon başında gösterdiği performansla beğeni toplayan Zajc, sakatlığı nedeniyle ligde 3, UEFA Avrupa Ligi'nde 1 olmak üzere toplam 4 maç kaçırdı.
27 yaşındaki oyuncu, Olympiakos karşısında yedek kulübesinde maça başladı.
Sezon başında gösterdiği performansla beğeni toplayan Zajc, sakatlığı nedeniyle ligde 3, UEFA Avrupa Ligi'nde 1 olmak üzere toplam 4 maç kaçırdı.
27 yaşındaki oyuncu, Olympiakos karşısında yedek kulübesinde maça başladı.