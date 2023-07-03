Fenerbahçe'de Miha Zajc bekleniyor

Fenerbahçe, Sloven oyuncu Zajc'ın menajeri ile bugün bir araya gelecek. Sarı-lacivertliler, Miha Zajc'a 1.5 milyon euro'dan 3 senelik sözleşme teklif edilecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Miha Zajc bekleniyor
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03 Temmuz 2023 11:22
Son güncelleme 03 Temmuz 2023 11:39
İsmail Kartal'ın sözleşme uzatılmasını istediği Miha Zajc'ın menajeri bugün İstanbul'a gelecek ve yönetimle masaya oturacak.

Sloven oyuncuya 1.5 milyon euro'dan 3 senelik sözleşme teklif edilecek.

Tecrübeli oyuncunun bu teklifi kabul etmesi bekleniyor.

Geçen sezon 34 maçta forma giyen Zajc, 5 gol, 4 asistlik katkı sağladı. 

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