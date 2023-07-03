Fenerbahçe'de Miha Zajc bekleniyor

İsmail Kartal'ın sözleşme uzatılmasını istediği Miha Zajc'ın menajeri bugün İstanbul'a gelecek ve yönetimle masaya oturacak.
Sloven oyuncuya 1.5 milyon euro'dan 3 senelik sözleşme teklif edilecek.
Tecrübeli oyuncunun bu teklifi kabul etmesi bekleniyor.
Geçen sezon 34 maçta forma giyen Zajc, 5 gol, 4 asistlik katkı sağladı.
Sloven oyuncuya 1.5 milyon euro'dan 3 senelik sözleşme teklif edilecek.
Tecrübeli oyuncunun bu teklifi kabul etmesi bekleniyor.
Geçen sezon 34 maçta forma giyen Zajc, 5 gol, 4 asistlik katkı sağladı.