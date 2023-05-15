Fenerbahçe'nin sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan oyuncularından birisi olan Miha Zajc'a son teklifin yapıldığı ve kendisine 1 hafta süre verildiği öğrenildi.Sloven orta saha bu süre sonunda olumsuz cevap vermesi durumunda Fenerbahçe merkez orta saha transferi için düğmeye basacak.Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre hem Jesus, hem de Fenerbahçe yönetimi Miha Zajc ile devam etmek istiyor.Miha Zajc'a İtalya Ligi'nden ve Beşiktaş'tan tekliflerin olduğu iddia ediliyor. Zajc, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 29 maçta 4 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.