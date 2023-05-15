Fenerbahçe'de Miha Zajc'a son teklif

Fenerbahçe'de sezon sonu sözleşmesi sona erecek isimlerden olan Miha Zajc'ın durumu merak konusu oldu. Sarı-lacivertliler, adı Beşiktaş ile de anılan Sloven yıldıza son teklifini yaptı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Fenerbahçe'de Miha Zajc'a son teklif
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Mayıs 2023 11:08
Miha Zajc
Miha Zajc
Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan oyuncularından birisi olan Miha Zajc'a son teklifin yapıldığı ve kendisine 1 hafta süre verildiği öğrenildi.

Sloven orta saha bu süre sonunda olumsuz cevap vermesi durumunda Fenerbahçe merkez orta saha transferi için düğmeye basacak.

Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre hem Jesus, hem de Fenerbahçe yönetimi Miha Zajc ile devam etmek istiyor.

Miha Zajc'a İtalya Ligi'nden ve Beşiktaş'tan tekliflerin olduğu iddia ediliyor. Zajc, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 29 maçta 4 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.  

 
 

 

 

 

 

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery