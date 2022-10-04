Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon çıktığı 41 resmi maçta 9 gol, 2 asistlik bir performans sergileyen ve taraftarların beğenisini toplayan Miha Zajc, son haftalarda Jorge Jesus'tan net bir şekilde kesik yemiş durumda.



Miha Zajc'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki Dinamo Kiev ile Rennes, Süper Lig'de ise Kayserispor ve Alanyaspor maçlarında kadroda olmasına

rağmen süre almaması dikkat çekmişti. Sloven orta saha Beşiktaş derbisinde ise kadroda yer almadı.



Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Fenerbahçe'de sözleşmesinin son sezonunu geçiren Zajc'a yeni sözleşme teklif edilmiş ancak Sloven oyuncu bunu kabul etmemişti.



ERSİN DESTANOĞLU TAKTİĞİ



Fenerbahçe'nin de tıpkı Beşiktaş'ın Ersin Destanoğlu'na yaptığı gibi Zajc'a imza baskısı yapmak için oynatmadığı iddia ediliyor. Zajc'ın sözleşmesini uzatmaması halinde Sarı- Lacivertliler'in oyuncuyu devre arasında göndererek gelir elde etmeyi hedeflediği iddia edildi.



OCAK'TA GİDEBİLİR



Sloven oyuncuya özellikle İtalyan kulüplerinin ciddi ilgisi olduğu ocak ayında transfer olma ihtimalinin hiç de düşük olmadığı gelen haberler arasında.











