Fenerbahçe'de Michy Batshuayi şovunu yaptı!

Kadıköy'deki mücadelenin son anlarında şans bulan ve maç sonunda direkt soyunma odasının yolunu tutan Michy Batshuayi, rövanşta 11'de forma giydi. Belçikalı forvet, ikinci yarıda 3 dakika içerisinde iki gol atarak mücadeleye damgasını vurmayı başardı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Michy Batshuayi şovunu yaptı!
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02 Ağustos 2023 09:21
Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın, Zimbru ile oynanan ilk maçta oyuna sonradan aldığı Michy Batshuayi, karşılaşma sonunda gergindi ve taraftarların tezahüratlarına rağmen soyunma odasının yolunu tutmuştu.

Yedek kaldığı için morali bozuk olduğu konuşulan Batshuayi, Zimbru deplasmanında ilk 11'de sahne aldı. Mücadelenin ilk yarısında pozisyona girmekte zorlanan Belçikalı futbolcu, ikinci yarıda 3 dakika içerinde golleri sıraladı.

Tecrübeli futbolcu, 57. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın soldan pasında ağları salladı. Bu golden 2 dakika sonra 59'da bu kez sağdan Samuel hareketlendi ve onun asistinde yıldız futbolcu golü atmakta hiç zorlanmadı.

66'DA YERİNİ SERDAR'A BIRAKTI

Farkın bir anda açılması sonra İsmail Kartal, yeni oyuncuları sahaya sürmek istedi. 29 yaşındaki forvet, 66. dakikada yedek kulübesine geldi ve onun yerine Serdar Dursun kalan bölümde forma giyme şansı buldu. Kartal da oyundan çıkarken, Batshuayi'yi tebrik etti.

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