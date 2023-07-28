Fenerbahçe'de Michy Batshuayi moralleri bozdu!

UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Zimbru'yu 5-0'la geçen ve sezona harika başlayan Kanarya'da Michy Batshuayi moralleri bozdu!

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Michy Batshuayi moralleri bozdu!
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28 Temmuz 2023 08:07
Son güncelleme 28 Temmuz 2023 08:08
5-0'lık Zimbru galibiyetinde her şey muhteşemdi. Ancak son düdüğün çalmasının ardından tatsız bir olay yaşandı. 84. dakikada oyuna giren Michy Batshuayi, sinirli bir şekilde soyunma odasına gitmek istedi.

İsmail Yüksek, arkadaşını durdurup konuşarak sakinleştirmeye çalıştı ama işe yaramadı.

Batshuayi, takım sahada kalıp tribünleri selamlarken kızgın bir şekilde soyunma odasının yolunu tuttu.

 

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