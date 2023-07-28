Fenerbahçe'de Michy Batshuayi moralleri bozdu!

5-0'lık Zimbru galibiyetinde her şey muhteşemdi. Ancak son düdüğün çalmasının ardından tatsız bir olay yaşandı. 84. dakikada oyuna giren Michy Batshuayi, sinirli bir şekilde soyunma odasına gitmek istedi.



İsmail Yüksek, arkadaşını durdurup konuşarak sakinleştirmeye çalıştı ama işe yaramadı.



Batshuayi, takım sahada kalıp tribünleri selamlarken kızgın bir şekilde soyunma odasının yolunu tuttu.







