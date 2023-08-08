Fenerbahçe'de Michy Batshuayi kararı ortaya çıktı!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürürken bir yandan da teklif gelen oyuncular hakkında değerlendirmeler yapıyor.
Sarı-Lacivertliler Fransa'dan ve Arabistan'dan teklif alan Batshuayi için karar verildi.
YERİ DOLMAYANA VİZE YOK
Fenerbahçe bu sezon transferde adımlarını çok sağlam atıyor. Sarı-lacivertliler ciddi teklifler gelse de yeri dolmayan oyuncularına ayrılık izni vermiyor.
Edin Dzeko, Dusan Tadic, Ryan Kent, Sebastian Szymanski, Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Umut Nayir, Bartuğ Elmaz ve Mert Müldür'ü renklerine bağlarken, Miha Zajc'ın sözleşmesini yenileyen sarı-lacivertliler çok sayıda oyuncuyu da elden çıkardı.
Arda Güler, Diego Rossi, Attila Szalai, Berisha ve Bruma'yı satan Fenerbahçe, Valencia, Samatta ve Pelkas'la da yollarını ayırdı. Joao Pedro ise kiralık gönderildi.
Kanarya, transfer çalışmalarını yürütürken yeri doldurulan oyunculara ayrılık izni vermesi dikkat çekti. Dzeko, Kent, Szymanski, Tadic, Becao ve Djiku örneklerinde olduğu gibi önce yeni oyuncular kadroya dahil edildi ardından da üst üste ayrılıklar geldi.
Fenerbahçe transferde aynı stratejiyle yola devam ediyor. Michy Batshuayi'ye yurt dışından önemli teklifler gelse de Belçikalı golcü kadroda tutuluyor. Batshuayi'nin yanı sıra birçok oyuncuya teklifler olduğu ancak yönetimin bu isimleri bırakmadığı öğrenildi.
Sarı-lacivertlilerin transferde yeri dolmayan veya mevcut piyasa koşullarında doldurulması zor olan oyuncuları bırakmamaya kararlı olduğu ifade edildi.
LENS TEKLİF YAPMIŞTI
Fransa Ligue 1 ekibi Lens, Fenerbahçe forması giyen Michy Batshuayi'yi transfer etmek için harekete geçti. Fransız ekibinin, Belçikalı oyuncu için 10 milyon euroluk transfer teklifinde bulunduğu aktarıldı.
Michy Batshuayi'ye sunulan sözleşme şartları da belli oldu. Lens'in tecrübeli santrfora yıllık 2 milyon euro maaş önerisinde bulunduğu kaydedildi. Fransa Ligue 1 ekibi ile Batshuayi'nin menajeri arasındaki pazarlıkların devam ettiği belirtildi.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynadığı ilk Zimbru maçında 8 dakika şans bulan Michy Batsuhayi, rövanşta ise ilk 11'de sahaya çıktı.
Belçikalı oyuncu bu mücadelede rakip fileleri 2 kez havalandırma başarısı gösterdi. Sarı-lacivertliler ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek 29 yaşındaki forvetin güncel piyasa değeri 10 milyon euro.
Sarı-Lacivertliler Fransa'dan ve Arabistan'dan teklif alan Batshuayi için karar verildi.
YERİ DOLMAYANA VİZE YOK
Fenerbahçe bu sezon transferde adımlarını çok sağlam atıyor. Sarı-lacivertliler ciddi teklifler gelse de yeri dolmayan oyuncularına ayrılık izni vermiyor.
Edin Dzeko, Dusan Tadic, Ryan Kent, Sebastian Szymanski, Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Umut Nayir, Bartuğ Elmaz ve Mert Müldür'ü renklerine bağlarken, Miha Zajc'ın sözleşmesini yenileyen sarı-lacivertliler çok sayıda oyuncuyu da elden çıkardı.
Arda Güler, Diego Rossi, Attila Szalai, Berisha ve Bruma'yı satan Fenerbahçe, Valencia, Samatta ve Pelkas'la da yollarını ayırdı. Joao Pedro ise kiralık gönderildi.
Kanarya, transfer çalışmalarını yürütürken yeri doldurulan oyunculara ayrılık izni vermesi dikkat çekti. Dzeko, Kent, Szymanski, Tadic, Becao ve Djiku örneklerinde olduğu gibi önce yeni oyuncular kadroya dahil edildi ardından da üst üste ayrılıklar geldi.
Fenerbahçe transferde aynı stratejiyle yola devam ediyor. Michy Batshuayi'ye yurt dışından önemli teklifler gelse de Belçikalı golcü kadroda tutuluyor. Batshuayi'nin yanı sıra birçok oyuncuya teklifler olduğu ancak yönetimin bu isimleri bırakmadığı öğrenildi.
Sarı-lacivertlilerin transferde yeri dolmayan veya mevcut piyasa koşullarında doldurulması zor olan oyuncuları bırakmamaya kararlı olduğu ifade edildi.
LENS TEKLİF YAPMIŞTI
Fransa Ligue 1 ekibi Lens, Fenerbahçe forması giyen Michy Batshuayi'yi transfer etmek için harekete geçti. Fransız ekibinin, Belçikalı oyuncu için 10 milyon euroluk transfer teklifinde bulunduğu aktarıldı.
Michy Batshuayi'ye sunulan sözleşme şartları da belli oldu. Lens'in tecrübeli santrfora yıllık 2 milyon euro maaş önerisinde bulunduğu kaydedildi. Fransa Ligue 1 ekibi ile Batshuayi'nin menajeri arasındaki pazarlıkların devam ettiği belirtildi.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynadığı ilk Zimbru maçında 8 dakika şans bulan Michy Batsuhayi, rövanşta ise ilk 11'de sahaya çıktı.
Belçikalı oyuncu bu mücadelede rakip fileleri 2 kez havalandırma başarısı gösterdi. Sarı-lacivertliler ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek 29 yaşındaki forvetin güncel piyasa değeri 10 milyon euro.