İnişli çıkışlı bir kariyerinin ardından Türkiye'ye Beşiktaş ile adım atan, Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra da sakatlıklarla boğuşan Michy Batshuayi bu sezon tam bir 'görev adamı' durumuna geldi.
Belçikalı forvet, ilk 11'deki yerini Dzeko'ya kaptırdıktan sonra mutsuzluğunu gizlemedi. Buna karşın İsmail Kartal'ın biçtiği rolü kabul eden Batshuayi, kariyerinin en verimli dönemlerinden birini yaşar duruma geldi.
KARTAL: "SANA İHTİYACIM VAR"
Batshuayi, Adanaspor ağlarını dört kez sarsarak 24 maçta 13 gol-2 asiste ulaştı. Yedekten oyuna girip sadece bir gol (Başakşehir maçı) atabilen tecrübeli futbolcu, Dzeko'nun dinlendirildiği zaman farkını gösterdi.
'Batsman', ilk 11'de oynadığı 10 maçta 12 gol-1 asist üretti. İsmail Kartal'ın "Uzun bir maratondayız. Sana ihtiyacımız var" sözleriyle kazandığı Batshuayi, kendisini her zaman hazır tutarak önemli katkı verdi.
PERFORMANSI
Batshuayi, Beşiktaş'ta 42 maça çıkıp 14 gol- 5 asist üretti. Fenerbahçe'de ise 56 karşılaşmada 33 kez ağları sarsıp 5 asist yaptı.
"SADECE FENERBAHÇE!"
Michy Batshuayi, Fenerbahçe'de devam edeceğini söyledi. Kontratının son yılında olan Belçikalı, "Transfer dedikodularıyla ilgili çok fazla insan konuşuyor ama ben sadece Fenerbahçe'ye konsantreyim. Hocam da takım arkadaşlarım da Fenerbahçe de bana güveniyor. Süre aldığımda gollerimi atmaya devam ediyorum" dedi.
Belçikalı forvet, ilk 11'deki yerini Dzeko'ya kaptırdıktan sonra mutsuzluğunu gizlemedi. Buna karşın İsmail Kartal'ın biçtiği rolü kabul eden Batshuayi, kariyerinin en verimli dönemlerinden birini yaşar duruma geldi.
KARTAL: "SANA İHTİYACIM VAR"
Batshuayi, Adanaspor ağlarını dört kez sarsarak 24 maçta 13 gol-2 asiste ulaştı. Yedekten oyuna girip sadece bir gol (Başakşehir maçı) atabilen tecrübeli futbolcu, Dzeko'nun dinlendirildiği zaman farkını gösterdi.
'Batsman', ilk 11'de oynadığı 10 maçta 12 gol-1 asist üretti. İsmail Kartal'ın "Uzun bir maratondayız. Sana ihtiyacımız var" sözleriyle kazandığı Batshuayi, kendisini her zaman hazır tutarak önemli katkı verdi.
PERFORMANSI
Batshuayi, Beşiktaş'ta 42 maça çıkıp 14 gol- 5 asist üretti. Fenerbahçe'de ise 56 karşılaşmada 33 kez ağları sarsıp 5 asist yaptı.
"SADECE FENERBAHÇE!"
Michy Batshuayi, Fenerbahçe'de devam edeceğini söyledi. Kontratının son yılında olan Belçikalı, "Transfer dedikodularıyla ilgili çok fazla insan konuşuyor ama ben sadece Fenerbahçe'ye konsantreyim. Hocam da takım arkadaşlarım da Fenerbahçe de bana güveniyor. Süre aldığımda gollerimi atmaya devam ediyorum" dedi.