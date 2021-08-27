Fenerbahçe'de mevsimlerden ilkbahar

Muhammed Gümüşkaya ön plana çıktı

Arda Güler heyecan kattı

Son olarak Fatih Şanlıtürk

Gençler skora katkı verdi

Süper Lig'de 2021-2022 sezonuna etkili bir başlangıç yapan Fenerbahçe, genç oyuncularından aldığı katkıyla dikkati çekiyor.Portekizli teknik direktör Vitor Pereira ile yeni sezona farklı bir sistem ve anlayışla giriş yapan sarı-lacivertliler, kısa sürede taraftarlarının yüzünü güldürmeyi başardı.Hazırlık maçlarında sergilenen futbol ve eksik kadroya rağmen alınan olumlu sonuçlar ile sezona umutlu başlayan Fenerbahçe, uzun yıllardır beklenen altyapı katkısına da ulaştı.Taraftarların üçlü savunma endişesine rağmen yeni sezonda oynadığı ilk 3 resmi karşılaşmada rakiplerine gol şansı tanımayan Fenerbahçe, 2'si ligde 2'si Avrupa'da olmak üzere oynadığı 4 maçını da kazandı.Sarı-lacivertlilerde alınan galibiyetlerin yanı sıra, Portekizli teknik adam Vitor Pereira'nın genç oyunculara forma vermesi ve bu isimlerin aldıkları sürelerdeki olumlu katkısı ise yüzleri güldürdü.Fenerbahçe'de dün UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan HJK Helsinki maçının son bölümünde 3'lü hücum hattında Muhammed Gümüşkaya, Arda Güler ve Fatih Yiğit Şanlıtürk'ün yer alması ise dikkati çekti.Sarı-lacivertli kulübün altyapıdan yetiştirdiği Muhammed Gümüşkaya, yeni sezonda en çok konuşulan isimlerden oldu.Hazırlık döneminde birçok genç oyuncuyla yollar ayrılmasına karşın, teknik direktör Vitor Pereira'nın isteğiyle kadroda tutulan Muhammed, gösterdiği performansla heyecan oluşturdu.Küçük yaşlardan itibaren Fenerbahçe'nin alt yaş gruplarında forma giyen ve milli takımlarda görev alan Muhammed, 25 Temmuz 2018'de o zamanki sportif direktör Damien Comolli döneminde kulübüyle 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalamıştı.Daha sonra kariyerine Boluspor'da devam eden Muhammed, ardından tekrar Fenerbahçe'ye döndü.Sarı-lacivertlilerin 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, yeni sezonda hazırlık maçlarının 4'ünde sonradan oyuna dahil olurken, Gençlerbirliği karşısında gol atmayı da başardı.Yeni sezonda ilk resmi maçına UEFA Avrupa Ligi'nde HJK Helsinki ile İstanbul'da oynanan müsabakada çıkan Muhammed, en çok konuşulan isim oldu.Mücadelenin 62. dakikasında Mesut Özil'in yerine oyuna dahil olan Muhammed, 65. dakikada attığı şık golle takımına galibiyeti getiren isim oldu.Teknik direktör Vitor Pereira, gösterdiği bu performansın adından oyuncusunu Süper Lig'de Fraport TAV Antalyaspor ile oynanan karşılaşmaya ilk 11'de başlatarak ödüllendirdi.Söz konusu müsabakada da beğeni toplayan Muhammed, 64 dakika süre aldı.Genç oyuncu, son olarak dün deplasmanda HJK Helsinki ile oynanan rövanş karşılaşmasında sonradan oyuna girdi ve etkili bir performans ortaya koydu.Fenerbahçe'nin şu anda kadrosundaki en genç futbolcusu Arda Güler, süre aldığı dakikalardaki performansıyla ön plana çıktı.Yaşına rağmen sergilediği soğukkanlı futboluyla dikkati çeken 16 yaşındaki yıldız adayı, özverisiyle taraftarların gözüne girdi.Bu sezon ilk resmi maçına HJK Helsinki ile oynanan UEFA Avrupa Ligi maçıyla çıkan Arda, daha sonra ligde Antalyaspor'a karşı forma giydi.Söz konusu mücadelede son dakikalarda Miha Zajc'ın attığı golde pası veren isim olan Arda, dünkü HJK Helsinki maçında da oyuna sonradan dahil oldu.Fenerbahçe'nin bir diğer altyapı oyuncusu Fatih Yiğit Şanlıtürk, yeni sezonda dikkati çeken bir başka isim oldu.18 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon ilk resmi maçına dün oynanan HJK Helsinki müsabakasında çıktı.Karşılaşmanın 81. dakikasında 3 gol atan Enner Valencia'nın yerine oyuna giren Fatih Yiğit, 90+2. dakikada golle buluşmayı başardı.Fenerbahçe'de habere konu olan 3 genç oyuncu, aldığı kısa sürelerde skora katkı yapmayı bildi.Teknik direktör Vitor Pereira'nın kendilerine verdiği şansı en iyi şekilde değerlendiren oyunculardan Muhammed ve Fatih Yiğit gol atarken, Arda verdiği gol pasıyla skora etki etti.Öte yandan teknik direktör Vitor Pereira'nın 3 oyuncuyu da doğru zamanlarda oyuna sokarak onlardan direkt katkı alması kamuoyunda takdir topladı.