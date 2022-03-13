Fenerbahçe'de Mesut ve Arda heyecanı

Fenerbahçe'de farklı bir heyecan yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil ve genç yetenek Arda Güler'in artık yan yana oynaması bekleniyor.

Haber; Milliyet
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Fenerbahçe'de Mesut ve Arda heyecanı
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13 Mart 2022 09:57
Fenerbahçe'de Mesut Özil ve Arda Güler heyecanı yaşanıyor. Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil ile geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen Arda Güler arasında çok iyi bir bağ ve iletişim var.

Hatta Trabzonspor maçında ikilinin yaşadığı gol sevinci çok beğenilmişti. Mesut Özil, 17 yaşındaki Arda Güler ile yakından ilgileniyor.
Özil, antrenmanlarda ve sonrasında tecrübelerini paylaşıp Arda'nın gelişimine yardımcı oluyor. Arda'nın oynadığı pozisyon gereği Mesut'tan öğrendikleri sayesinde gelişimi daha çabuk oluyor, oyuna bakışı genişliyor.

Artık bu ikilinin saha içinde de birlikte olma vakti geldi. Mesut sakatlığı sebebiyle takımdan uzun süredir ayrıydı. Arda da Mesut'un oynadığı dönemlerde fazla şans bulamıyordu. Mesut artık hazır. Arda da takımın bir parçası oldu. Bu haftadan itibaren bu ikiliyi maçın başlangıç ya da bitiş kadrosunda beraber görmeye başlayacağız. Farklı jenerasyonlara ait zeki ve yetenekli iki futbolcunun saha içindeki olası performansı şimdiden camiayı heyecanlandırıyor.

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