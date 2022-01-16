Fenerbahçe'de Mesut Özil yokları oynadı

Fenerbahçeli Mesut Özil, Antalyaspor maçında belki de bu sezonki en kötü performanslarından birini sergiledi.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Mesut Özil yokları oynadı
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16 Ocak 2022 12:14
Mesut Özil
Mesut Özil
Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü futbolcusu Mesut Özil, 1-1 berabere biten Antalyaspor karşısında belki de bu sezonki en kötü performanslarından birini sergiledi.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın en güvendiği isimlerden biri olan ve ilk 11'de sahaya çıkan kaptan Mesut, oyunda kaldığı süre boyunca kendisinden beklenenleri bir türlü gerçekleştiremedi. Kaleye tek bir şut bile çekemeyen 33 yaşındaki yıldız, sadece 18'de 17 pas isabetiyle oynadı ve 29 kez topla buluştu.

Rakip ceza sahasına bile girmekte zorlanan Mesut, 64'te kendisinin oyundan alınma kararına şaşırsa da, Pereira döneminde olduğu gibi olumsuz bir hareket yapmadan yerini Nazım'a bırakarak yedek kulübesindeki yerine oturdu. 

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