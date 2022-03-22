Fenerbahçe'de Mesut Özil sancısı

Fenerbahçe'de bir türlü istenilen katkıyı veremeyen Mesut Özil gözden düştü. SarıLacivertli taraftarlar tecrübeli oyuncuyu Konya maçında ıslıkladı. Yıldız oyuncu ve yönetim ayrılık konusunda hemfikir... Ancak Mesut Özil, ABD'den kendisini isteyen kulüplerden istediği teklifi alamadı...

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Mesut Özil sancısı
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22 Mart 2022 12:14
Fenerbahçe'nin yıldız ismi Mesut Özil, bir türlü istenilen performansı yakalayamayınca taraftarın tepkisiyle karşılaştı.

Konyaspor maçında 45 dakika forma giyebilen tecrübeli futbolcu, ilk yarıda etkisiz görüntüsüyle dikkati çekti ve taraftarlar tarafından ıslıklandı... MLS takımlarının talip olduğu Mesut Özil'in sezon sonunda takımdan ayrılacağı konuşuluyor.

Sarı- Lacivertli Yönetim, Mesut Özil ile ayrılık konusunda hemfikir. Sezon sonunda iki tarafın ayrılık konusunda el sıkışması bekleniyor... Ancak Mesut Özil, ABD'deki taliplerinden istediği teklifi alamadı.

Mesut Özil'in Fenerbahçe ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 33 yaşındaki oyuncu bu sezon 26 maçta forma giyerken 9 gol atıp 2 de asiste imza attı...

Sosyal medyadaki Fenerbahçe taraftarı da Mesut Özil'in bir türlü istenilen seviyeye gelemediğini ve yolların ayrılması gerektiğini vurguluyor.

 

 

 

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