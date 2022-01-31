Fenerbahçe'de Mesut Özil riske edilmeyecek

Mesut Özil, belindeki ağrılar nedeniyle Antalya kampında götürülmemişti. İstanbul'da iğne tedavisi uygulanan Mesut Özil, evinde dinlendi.



Dünyaca ünlü oyuncunun ağrılarının büyük ölçüde azaldığı öğrenildi. Mesut Özil'in çarşambadan itibaren bireysel çalışmalara başlaması bekleniyor. Sağlık ekibi, tecrübeli futbolcunun cumartesi günkü Başakşehir mücadelesinde riske edilmemesi tavsiyesinde bulundu. Bu nedenle Mesut'un 12 Şubat'ta Giresunspor ile deplasmanda oynanacak maçta takıma döneceği kaydedildi.



Mert Hakan dönüş hazırlığında



Başarılı futbolcu, Adana Demirspor maçında ağrılarına rağmen oynayınca kasığında zorlanma ve kanama oluşmuştu. Mert Hakan, bu nedenle takımının ligde son oynadığı Antalyaspor, Altay ve Sivas karşılaşmalarında görev yapamadı. Milli orta saha oyuncusu, kampa katılmayarak tedavisine ve özel çalışmalarına Samandıra'da devam etmişti. Mert Hakan'ın çarşamba gününden itibaren takımla çalışmalara başlayacağı öğrenildi. Yıldız futbolcunun cumartesi günkü Başakşehir mücadelesinde kadroda olması bekleniyor.



