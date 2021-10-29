Fenerbahçe'de Mesut Özil kadroda yok

Fenerbahçe'nin Konyaspor ile oynayacağı karşılaşma öncesinde sıcak bir gelişme yaşandı.



Sarı-lacivertlilerin yıldız ismi Mesut Özil, ağrıları nedeniyle son idmana çıkmadı ve Konyaspor maçı kafilesinde yer almadı.



Mesut Özil, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 12 resmi maçta 3 gol attı, 1 de asist yaptı.





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