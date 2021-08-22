Fenerbahçe'de Mesut Özil'in yerine Muhammed Gümüşkaya

PEREIRA: "DİNLENİP HAZIR OLMALI"

DEFANSTA YENİ İSİM

FENERBAHÇE'DE 5 DEĞİŞİKLİK

Teknik Direktörü, Süper Lig'in 2. haftasındaki Antalyaspor maçında ilk 11'inde sürpriz hamleler yaptı.Sarı-lacivertlilerin yıldız ismi Mesut Özil kulübeye çekilirken, hafta arasındaki HJK Helsinki maçında galibiyeti getiren 20 yaşındaki genç oyuncu Muhammed Gümüşkaya hocasından formayı kapmayı başardı.Mesut Özil, bu sezon Adana Demirspor ve HJK Helsinki maçlarına ilk 11'de başlamış ve 143 dakikada bir kez ağları sarsmıştı.Maç öncesinde Mesut Özil'in ilk 11'de olmamasının nedenini açıklayan Pereira, "" ifadelerini kullandı.Fenerbahçe'nin yeni transferi Min Jae Kim, Antalyaspor maçında ilk kez şans buldu.Vitor Pereira, Güney Koreli stoperi Tisserand ve Attila Szalai ile birlikte 3'lü savunma hattına yazarken, Serdar Aziz kulübede yer aldı.Fenerbahçe, son oynadığı maçın ilk 11'ine göre 5 değişiklikle sahaya çıktı.Sarı-lacivertli takım, müsabakaya Altay Bayındır, Tisserand, Min-jae, Szalai, Nazım Sangare, Luiz Gustavo, Sosa, Ferdi Kadıoğlu, Osayi-Samuel, Muhammed Gümüşkaya ve Mbwana Samatta ilk 11'i ile başladı.Yedek kulübesinde ise Berke Özer, Osman Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Mesut Özil, Enner Valencia, Arda Güler, Miha Zajc, Fatih Yiğit Şanlitürk ve Melih Bostan yer aldı.Teknik direktör Vitor Pereira, UEFA Avrupa Ligi'nde Finlandiya ekibi HJK Helsinki ile oynanan son maçın ilk 11'inde sahaya sürdüğü Serdar Aziz, Mesut Özil ve Zajc'ı yedeğe çekti. HJK Helsinki müsabakasına ilk 11'de başlayan Filip Novak ve İrfan Can Kahveci ise sakatlıkları nedeniyle kadroya dahil edilmedi.