Fenerbahçe'de Mesut Özil ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe, İsmail Kartal döneminden bu yana kadro dışı durumda bulunan Mesut Özil için bir açıklama yaptı.



Sarı-lacivertliler, yıldız futbolcu ile sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini duyurdu.



Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:



"Kulübümüz ile Mesut Özil arasındaki sözleşmenin, karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmesi konusunda mutabakata varılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunuyor; Mesut Özil'e kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz."



Fenerbahçe'ye 2021'in Ocak ayında imza atan Mesut Özil, sarı-lacivertli forma altında toplam 37 maçta sahaya çıktı. Yıldız futbolcu, bu karşılaşmalarda 9 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi.









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