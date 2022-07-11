Fenerbahçe'de Mesut Özil ile yollar ayrıldı!

Fenerbahçe'de uzun süredir kadro dışı bırakılan Mesut Özil defteri tamamen kapandı.



NTV Spor'da yer alan habere göre; Sarı-lacivertli kulüp, yıldız futbolcu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.



Mesut Özil'in Medipol Başakşehir'e imza atması bekleniyor.



KIRILMA ANI: DEVRE ARASI



Mesut Özil, Fenerbahçe'nin 20 Mart 2022'de Konyaspor ile Kadıköy'de oynadığı maçın ilk devresinde oynadı ve ikinci devreye çıkarken oyundan alındı. Bu maçtan sonra Fenerbahçe, resmi bir açıklama yaparak Mesut Özil'in kadro dışı bırakıldığını duyurdu.



İddialara göre Mesut Özil'in soyunma odasında oyundan alındığını duyunca İsmail Kartal'a sarf ettiği sözler kadro dışı bırakılmasının nedeni oldu.



Jorge Jesus'un göreve gelmesiyle birlikte bir kez daha Mesut Özil'in durumu merak edildi ancak Portekizli hoca da kadro dışı kararının aynen devam edeceğini duyurdu.



Böylece, Mesut Özil'in Fenerbahçe'de oynama olasılığı kalmadı.



'ÇOCUKLUK AŞKIM' DEDİ, İMZA ATTI



33 yaşındaki Mesut Özil, 20 Ocak 2021'de Arsenal'den 'çocukluk aşkım' dediği Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak imza attı.



Sakatlıklar nedeniyle üst üste maç oynamakta zorlanan Mesut Özil, sarı lacivertli formayla 36 maçta forma giyebildi, 8 gol atıp 3 asist yaptı.



