Fenerbahçe'de Mesut Özil hazır mı, değil mi?

Ocak ayında büyük bir hayali gerçekleştiren ve Mesut Özil'i transfer eden Fenerbahçe'de henüz beklentiler karşılanamadı. Arsenal'den gelirken tam 10 aylık bir maç eksiği olan Özil, fiziksel sıkıntıları ve maç eksikliği nedeniyle ilk 3 ayda beklentileri karşılayamadı.Bu durum hem bireysel hem de takım performansını olumsuz yönde etkiledi. Tecrübeli futbolcu sarı-lacivertli forma altında lig ve kupada toplamda 8 resmi maça çıktı. Bu 8 maçlık süre zarfında Fenerbahçe 3 yenilgi, 2 beraberlik ve 3 galibiyet aldı. Ligde 10 puan yitirilirken, kupada da Başakşehir'e elenildi.Özellikle lig yarışında Mesut Özil'in oyun ve fizik anlamında adaptasyon süreci olumsuz etkiledi. Mesut Özil transferi öncesi Erol Bulut yönetiminde son 10 lig maçında 9 galibiyet 1 beraberlik alan sarı-lacivertliler, Özil'in gelmesiyle ilk 11'ini değiştirdi, 6 maçta 2 yenilgi 1 beraberlikle 8 puan kaybetti.Antalyaspor maçında sakatlanan 32 yaşındaki futbolcu, 56 gün sahalardan uzak kaldı.Bu kez Emre Belözoğlu ile orta sahada yeni bir düzen kurup, son 3 maçını kazanarak ligde iddialı hale gelen sarı-lacivertliler, Özil'in ilk 11'e döndüğü Alanyaspor deplasmanında istediği sonuca ve performansa ulaşamadı.