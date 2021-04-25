Fenerbahçe'de Mesut Özil geri dönüyor

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, Kasımpaşa maçıyla formasına kavuşuyor. Mart'taki Antalyaspor sınavında sakatlanan Özil'in, bu akşam ikinci yarıda süre alma ihtimali var.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fenerbahçe'de Mesut Özil geri dönüyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Nisan 2021 11:48
Mesut Özil
Mesut Özil
Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil, 4 Mart'ta Kadıköy'de 1-1 berabere sonuçlanan Antalyaspor karşılaşmasında bileğinden sakatlanmıştı. Tedavisi tamamlandıktan sonra takımla idmanlara başlayan Mesut, 2-1 kazanılan Başakşehir karşılaşmasında riske edilmemek adına kadroya alınmamıştı.

Artık tüm sıkıntılarını atlatan Mesut'un, tıpkı bu akşam 11'de olması beklenen Gökhan Gönül gibi Kasımpaşa mücadelesinde kadroda yer alacağı belirtiliyor. Fenerbahçe'deki eksikler ise Altay, Sadık ve Perotti olacak.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.