Fenerbahçe'de Mesut Özil geri dönüyor

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil, 4 Mart'ta Kadıköy'de 1-1 berabere sonuçlanan Antalyaspor karşılaşmasında bileğinden sakatlanmıştı. Tedavisi tamamlandıktan sonra takımla idmanlara başlayan Mesut, 2-1 kazanılan Başakşehir karşılaşmasında riske edilmemek adına kadroya alınmamıştı.



Artık tüm sıkıntılarını atlatan Mesut'un, tıpkı bu akşam 11'de olması beklenen Gökhan Gönül gibi Kasımpaşa mücadelesinde kadroda yer alacağı belirtiliyor. Fenerbahçe'deki eksikler ise Altay, Sadık ve Perotti olacak.



