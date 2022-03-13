Fenerbahçe'de Mesut Özil geri döndü!

Spor Toto Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor deplasmanına konuk olan Fenerbahçe'de, Mesut Özil ilk 11'e geri döndü.
Son olarak 15 Ocak'ta oynanan Antalyaspor karşılaşmasında ilk 11'de yer alan tecrübeli yıldız, 56 gün sonra yeniden 11'de yer aldı.
Öte yandan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal ise ilk 11'i: Altay, Ozan, Serdar Aziz, Kim Min Jae, Szalai, Zajc, Crespo, Osayi, Mesut, Rossi ve Serdar'dan oluşturdu.
İşte Fenerbahçe'nin ilk 11'i:
Son olarak 15 Ocak'ta oynanan Antalyaspor karşılaşmasında ilk 11'de yer alan tecrübeli yıldız, 56 gün sonra yeniden 11'de yer aldı.
Öte yandan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal ise ilk 11'i: Altay, Ozan, Serdar Aziz, Kim Min Jae, Szalai, Zajc, Crespo, Osayi, Mesut, Rossi ve Serdar'dan oluşturdu.
İşte Fenerbahçe'nin ilk 11'i: