Fenerbahçe'de Mesut Özil geri döndü!

Fenerbahçe'de Mesut Özil, Alanyaspor deplasmanında ilk 11'de yer aldı. Tecrübeli yıldız, 15 Ocak'taki Antalyaspor karşılaşmasının ardından 56 gün sonra ilk 11'de görev aldı.

Haber; Sporx.com
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Fenerbahçe'de Mesut Özil geri döndü!
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13 Mart 2022 17:56
Spor Toto Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor deplasmanına konuk olan Fenerbahçe'de, Mesut Özil ilk 11'e geri döndü.

Son olarak 15 Ocak'ta oynanan Antalyaspor karşılaşmasında ilk 11'de yer alan tecrübeli yıldız, 56 gün sonra yeniden 11'de yer aldı.

Öte yandan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal ise ilk 11'i: Altay, Ozan, Serdar Aziz, Kim Min Jae, Szalai, Zajc, Crespo, Osayi, Mesut, Rossi ve Serdar'dan oluşturdu.

İşte Fenerbahçe'nin ilk 11'i:


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