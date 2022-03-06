Fenerbahçe'de Mesut Özil geri döndü

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Mesut Özil, uzun süre sonra kadroya döndü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Mesut Özil geri döndü
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06 Mart 2022 19:15
Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil, uzun bir aranın ardından kadroda yer aldı.

Yaşadığı hastalık ve sakatlıklar sebebiyle uzun süre takımdan ayrı kalan tecrübeli oyuncu, 8 maç sonra kadroya dahil edildi.

Ligde son olarak 10 Ocak'ta Altay ile oynanan müsabakada forma giyen Mesut, 5 lig, 1 Türkiye Kupası ve 2 Avrupa kupası maçını kaçırdı.

Mesut'un yanı sıra sarı-lacivertlilerin genç oyuncusu Arda Güler de yedek soyundu.

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