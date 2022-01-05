Fenerbahçe'de Mesut Özil endişesi!

Sezonun ilk yarısının son bölümünü formda geçiren Mesut Özil, ikinci devre hazırlıklarına başlayamadı.
Yıldız futbolcunun adalesindeki ağrılar nedeniyle takımla antrenman yapamadığı belirtildi. Mesut, tedavisinin yanı sıra kendisi için hazırlanan özel idman programını uygulamaya başladı.
Sağlık ekibi, tecrübeli orta saha oyuncusunun durumunu yakından takip ediyor. Mesut'un pazartesi günkü Adana Demir maçında sahada olup olmayacağı önümüzdeki günlerde netleşecek.
Yıldız futbolcunun adalesindeki ağrılar nedeniyle takımla antrenman yapamadığı belirtildi. Mesut, tedavisinin yanı sıra kendisi için hazırlanan özel idman programını uygulamaya başladı.
Sağlık ekibi, tecrübeli orta saha oyuncusunun durumunu yakından takip ediyor. Mesut'un pazartesi günkü Adana Demir maçında sahada olup olmayacağı önümüzdeki günlerde netleşecek.